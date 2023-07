Parasol-mysterie in Selwerd opgelost: “Waarschijnlijk is hij weggewaaid”

De rode verkleurde parasol werd zaterdagavond gestolen en werd zondag teruggevonden. Foto: ingezonden

Het parasol-mysterie in Selwerd is opgelost. Zondag blijkt dat het zonnescherm niet is gestolen maar weggewaaid is.

Bewoonster Johanna aan de Beukenlaan is maar wat trots op haar tuin vol bloeiende hortensia’s. Om de planten dit weekend te beschermen tegen de felle zon besloot ze om verschillende parasols in haar tuin te plaatsen. “Doe je zoiets niet, dan branden de hortensia’s kapot. Er ontstaan dan brandvlekken”, legde Johanna zaterdagavond aan OOG Tv uit. In de avonduren besloot ze om nog even wat boodschappen te halen bij de nabijgelegen supermarkt. Toen ze terugkwam was één van de parasols weg. “Ik ben boos en ik ben verontwaardigd. Wie doet zoiets nu? Waarom neem je andermans spullen mee?”, liet ze toen weten.

Het verhaal liet Selwerd niet koud. Want wie steelt nu een parasol? Daarom werd zondagmiddag een zoekactie op touw gezet door kinderen uit de wijk. En met resultaat. De parasol bleek in de tuin van één van de buren te liggen. “Op ongeveer tien meter afstand. Voor mij was het onzichtbaar, omdat er om vrijwel iedere tuin schuttingen staan. Het vermoeden bestaat dat zaterdagavond de wind onder de parasol is gekomen, en vervolgens in de tuin van de buren is beland.” Eind goed al goed dus. “Ja, ik ben heel blij. Het is maar een oude parasol, maar het is ontzettend handig om de hortensia’s goed te beschermen.”