Paas vindt dat Rutte meer had kunnen doen voor Groningen

Foto: Rien Linthout / provincie Groningen

Commissaris van de Koning René Paas (CDA) vindt dat demissionair premier Mark Rutte (VVD) meer had kunnen doen voor Groningen. Paas laat dit weten in een interview met het ANP. Rutte kondigde maandag zijn vertrek uit de politieke arena aan.

Paas haalt bijvoorbeeld de conclusie van de Parlementaire Enquêtecommissie gaswinning aan: “Dat de minister-president niet het verschil heeft gemaakt terwijl hij wel in die positie was, daar ben ik het van harte mee eens. Als hij snel en adequaat beleid had gevoerd, was het nu hoopvoller geweest. Als hij daar fanatieker op was geweest, had hij meer betekend voor Groningen”, zo laat Paas aan het ANP weten.

“Enquêterapport was een prima reden geweest om op te stappen”

Volgens Paas waren de afgelopen twaalf jaar de zwaarste jaren voor Groningen. Na de aardbeving bij Huizinge, in 2012, had het kabinet in moeten zien dat het zo niet verder kon, en dat de gaskraan dicht moest. Volgens Paas was het Kamerdebat over het enquêterapport, een maand geleden, een prima gelegenheid geweest om op te stappen.

Versterkingsoperatie mag niet vertragen

De Commissaris is niet alleen negatief, want hij vindt het een grote stap als iemand aankondigt om na twaalf jaar premierschap de politiek te verlaten. Volgens Paas heeft Rutte met enorme inzet gewerkt voor Nederland. Afgelopen vrijdag, bij de val van het kabinet, hebben zowel Rutte als staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw laten weten dat de versterkingsoperatie en de schadeafhandeling niet mag vertragen nu het kabinet is gevallen.