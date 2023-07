Oude bussen van Qbuzz rijden hun rondjes in Thessaloniki: “Het Groningse is nog goed zichtbaar”

Foto: Joffrey Schluter

Drie weken geleden spraken we met Joffrey Schluter die toen in Roemenië op zoek was naar de Wadloper-treinen, en dit treinmaterieel ook vond. Inmiddels is Joffrey afgezakt naar het zuiden van Europa waar op openbaar vervoersgebied ook iets bijzonders is te zien.

Hoi Joffrey! Hoe gaat het?

“Het gaat goed. Het is deze dagen alleen erg warm in deze regio. Dus we moeten de planning van de dag goed uitstippelen. We zijn namelijk nu in Griekenland, in de stad Thessaloniki. Dat is de op één na grootste stad van Griekenland. En inderdaad. Drie weken geleden hebben we gezocht naar de Wadlopers. Treinstellen die jarenlang in Groningen te vinden waren. En op dit moment kijk ik naar iets dat ook jarenlang in Groningen heeft rondgereden.”

Vertel …

“Het zijn oude bussen van Qbuzz. Die worden hier in Thessaloniki gebruikt door het bedrijf O. Α. Σ. Θ. In Groningen nam Qbuzz het busvervoer in 2009 over van Arriva. Het gaat om bussen uit de eerste Qbuzz-serie. Die hebben ongeveer tien jaar in Groningen gereden en zijn daarna via een tussenhandelaar aangeboden op de markt. En eigenlijk iedereen kan dan zo’n bus kopen. Dit Griekse bedrijf heeft een hele serie Qbuzz-bussen gekocht.”

Gaat het om de bussen die in de beginjaren de rode kleuren hadden?

“Dat klopt. Later zijn ze wel aangepast in de groene, paarse en rode Qlink-lijnen. Daar is trouwens nu niks meer van terug te zien. In Griekenland hebben de bussen aan de buitenkant de kleuren gekregen die horen bij het vervoersbedrijf, maar aan de binnenkant is alles nog hetzelfde. Je kunt her en der ook nog Nederlandse stickers tegen komen. En de bekleding van de stoelen is nog hetzelfde als in Groningen.”

Een voormalige bus van Qbuzz in het straatbeeld van Thessaloniki. Foto: Joffrey Schluter

Voor jou is dit helemaal bijzonder hè?

“Ja, dat kun je wel zeggen. In het dagelijks leven ben ik buschauffeur. In Groningen heb ik jarenlang op deze bussen gereden. En nu kom ik ze weer tegen. Het was een hele fijne serie bussen. In Groningen vindt het vervoer nu op een hele duurzame manier plaats. We zijn aan het pionieren, en we zijn vooruitstrevend met bijvoorbeeld hybride en bussen op waterstof. Deze bussen waren nog de dieselbussen. En dat is toch wel een beetje mijn favoriete materieel. Het geluid, de manier van rijden. Ik heb dat altijd als heel prettig ervaren.”

Het roept misschien wel vragen op. Want we hebben het over materieel dat 10 tot 15 jaar oud is, hier niet meer rijdt, maar dus in Griekenland nog wel rond kan rijden …

“Eigenlijk is dat best wel vreemd. Maar het heeft te maken met de strenge regels in Nederland. Bussen moeten in ons land bijvoorbeeld een Euro 6-certificering hebben. Dat zegt iets over de uitstoot. Maar ook wordt er gekeken naar andere milieueisen. In Griekenland zijn die regels minder streng. Ik vertelde het al, voor Qbuzz was Arriva in Groningen actief. Een groot deel van die vloot rijdt nog rond in Portugal. In de stad Setúbal kom je ze bijvoorbeeld tegen. Maar ook materiaal van Connexxion zie je daar.”

Mensen vragen zich af waarom je speciaal voor zoiets naar zo’n land gaat …

“Ik vind het mooi om dit materieel weer te zien. Wat ik al zei, het heeft voor mij een herinnering. Als ik een busnummer zie, dan denk ik, oh daar heb ik wel eens ingereden op een rit naar Delfzijl. Hier in Griekenland maak ik van de bussen mooie foto’s. Ik kies daar mooie locaties voor, zodat er een mooie compositie ontstaat.”

Als deze reis er op zit. Heb je dan ook al plannen voor een volgende reis?

“Jazeker. Ik heb vorige keer al aangegeven dat ik fan ben van alles dat rijdt en vliegt. Ik wil nog graag eens de Boeing 747-400 zien. Die verdwijnen namelijk langzaam uit het straatbeeld. Daarvoor zou ik naar Amerika willen, naar Seattle. Dan kan ik het ook combineren met een bezoekje aan The Museum of Flight dat daar is gevestigd. Dat lijkt me namelijk super interessant om nog eens te bekijken. Dus er zijn dromen genoeg.”