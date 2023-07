Oranje Nassau, Velocitas, Gorecht en Lewenborg tegen elkaar in beker

Foto: Andor Heij

De KNVB heeft vrijdag de indeling van de districtsbeker bekend gemaakt. Eén poule met eerste en tweedeklassers bestaat uit allemaal clubs uit de gemeente Groningen.

Het gaat om de eersteklassers Oranje Nassau en Velocitas 1897 en de tweede klassers Gorecht en FC Lewenborg.

Eersteklasser PKC ’83 ontmoet drie tweedeklassers: VV Groningen, Rolder Boys en GOMOS.

Eersteklasser GRC Groningen speelt tegen klassegenoot Winsum en de tweedeklassers Stadspark en Bedum.

Eersteklasser GVAV Rapiditas speelt tegen Hoogezand – ook eersteklasser – en de tweedeklassers Forward en Helpman uit de stad.

De clubs ontmoeten elkaar één keer in principe in de eerste drie weekeinden van september. De bovenste twee gaan naar de knock-out fase. Be Quick 1887 is als vierde divisionist rechtstreeks geplaatst voor dat vervolg van het bekertoernooi.

Lagere klassen

In de poules met clubs uit de derde klasse en lager gaat maar één club door. De indeling met de clubs uit de gemeente Groningen:

Groen Geel, VVK, Glimmen en HSC.

Be Quick (zaterdag), Haren, ACV 2, LEO (Loon).

Helpman, GEO, De Heracliden, Eenrum.

HFC’15, Winsum 2, FC LEO, Rood Zwart Baflo.

Lycurgus, Amicitia VMC, Middelstum, Noordpool.

Mamio, GRC (zaterdag), SIOS, VVSV ’09.

The Knickerbockers, Stadspark (zaterdag), Niekerk, Ezinge.

Engelbert, Forward 2, FVV, Usquert.

Groninger Boys, Wilper Boys, Kloosterburen, Zevenhuizen.

Omlandia, Noordwolde, ZEC, KRC.

Gruno, OKVC, Grootegast, Aduard 2000.

Woltersum, Groen Geel (zondag), Siddeburen, Drieborg.

Oosterparkers, Corenos en Warffum.

Alle indelingen staan op voetbal.nl. Het wedstrijdschema is daar vanaf zaterdag ook te vinden.