Branden aan de Korreweg leiden tot arrestatie

Aan de Korreweg hebben in de nacht van zaterdag op zondag twee branden gewoed. Daarbij is door de politie één persoon aangehouden.

De melding van de eerste brand kwam rond 00.10 uur bij de hulpdiensten binnen. “Er woedde een brand in een berging aan de achterzijde van een flatgebouw”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Brandweerlieden hebben een blussing gedaan waarmee de brand snel onder controle kon worden gebracht. Na een half uur kon de brandweer terugkeren naar de kazerne.” Twee weken geleden woedde er op dezelfde locatie ook brand. In één van de bergingen bleek toen een brommer in de brand te staan. Verschillende bewoners hadden toen rook ingeademd en moesten gecontroleerd worden door ambulancepersoneel. Hoe die brand kon ontstaan is onbekend. De politie doet hier onderzoek naar.

Korte tijd later was het opnieuw raak. Om 01.10 uur kregen de hulpdiensten de melding van een autobrand aan de Antillenstraat. Nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl: “Een voertuig raakte beschadigd door de brand. De brandweer wist erger te voorkomen. Een buurman wist een verdachte te achtervolgen, die korte tijd later aangehouden kon worden door de politie.” De persoon is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek in de zaak.