‘Oplossing voetbalrellen is duidelijker maken welke straffen men boven het hoofd hangt’

Foto: ingezonden

Voetbalhooligans moeten veel meer met de neus op de feiten worden gedrukt. Dat is volgens hoogleraar Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen een deel van de oplossing om de toename van het geweld in stadions te beteugelen. Brouwer zegt dat tegen de NOS.

Aanleiding is de voetbalwedstrijd tussen FC Twente en het Zweedse Hammarby IF die donderdag werd gespeeld. Tijdens de wedstrijd braken er op de tribune rellen uit. De politie arresteerde tien mensen. Bij de politie maakt men zich zorgen omdat de situaties veel mankracht kosten. Ook afgelopen seizoen ging het bij verschillende wedstrijden mis: vuurwerk dat op het veld werd gegooid en supporters die het veld bestormden.

Meer aandacht voor de straffen

Om de situatie aan te pakken wordt er door burgemeesters gepleit voor strengere straffen en een strengere regelgeving. Maar volgens Brouwer is dat niet nodig. Volgens de hoogleraar worden er namelijk al zware straffen opgelegd, waarbij hooligans soms zelfs gevangenisstraffen en hoge boetes krijgen opgelegd. De oplossing is volgens Brouwer om daar meer en beter over te communiceren. Welke straffen hangen hooligans boven het hoofd? Het Auditteam Voetbal en Veiligheid is het daar mee eens, en noemt als mogelijke oplossing om hooligans op basis van camerabeelden uit de anonimiteit te halen. Hiermee wordt de veiligheid in en rond stadions vergroot.

Minder aandacht voor het geweld

Ook bij verschillende wedstrijden van FC Groningen ging het afgelopen seizoen mis. Eerder liet Brouwer al weten dat het verstandig is om hier niet teveel aandacht aan te besteden. Volgens hem ontstaan zulke situaties onder invloed van emoties. Emoties die volgens Brouwer, ook in de media, veel aandacht krijgen. Het krijgt ook relatief gezien veel meer aandacht dan andere geweldsdelicten die soms veel ernstiger zijn. Daarom pleit hij voor minder aandacht voor het geweld in de stadions, en meer aandacht voor de straffen die uitgedeeld worden.