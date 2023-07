Openbaar Ministerie start met handhaven lachgasverbod

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In Groningen wordt met enige regelmaat lachgas aangetroffen. Sinds het begin van dit jaar is het in bezit hebben van de cilinders al strafbaar, maar vanaf zaterdag gaat het Openbaar Ministerie nu ook daadwerkelijk mensen vervolgen.

Vorige week zaterdag was het nog raak aan de Waterloolaan. Een man zat met verschillende lachgasballonnen in zijn auto. Toen agenten enkele uren later poolshoogte kwamen nemen zat de man nog steeds in de wagen en weigerde het vehikel te verlaten. Uiteindelijk werd de man aangehouden, en werden diverse flessen met lachgas in beslag genomen. Het OM laat weten dat sinds 1 januari al 23.000 cilinders met lachgas in beslag zijn genomen. Vervolging vond tot dusverre nog niet plaats, omdat de politie en het OM eerst hun werkwijze in orde moesten maken. Die afspraken zijn nu rond.

Strafeis

Het bezit en de verkoop van lachgas voor recreatief gebruik is sinds 1 januari van dit jaar verboden. Het goedje wordt beschouwd als een softdrug. Vanaf zaterdag zal het OM per geval beoordelen of een overtreder vervolgd moet worden. Daarbij gaat de hoeveelheid lachgas de strafeis bepalen. Wie alleen een ballon met lachgas bij zich heeft, maar niet eerder is betrapt, zal niet direct een boete krijgen. Wie meer bij zich heeft, of er in handelt, loopt kans op een geldboete of taakstraf.

Friesestraatweg

Het gebruik van lachgas is verboden omdat het een soort roesmiddel is, waardoor bijvoorbeeld automobilisten verkeersongelukken kunnen veroorzaken als zij onder invloed de weg opgaan. In de winter van 2021 ging het bijvoorbeeld mis op de Friesestraatweg. Twee auto’s raakten bij een ongeluk flink beschadigd, in één van de voertuigen troffen agenten zes lachgascilinders aan.