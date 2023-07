“Op het gebied van streetart loopt Nederland flink achter, deze prijs maakt mij heel trots”

Foto: Rieks Oijnhausen

Kunstenaar Michel Velt won vrijdag de Kunst op Straatprijs 2023 voor zijn werk ‘Muurschildering Moeder en kind’. Een dag later is Velt trots maar ook nog een beetje beduusd.

Hoi Michel! Hoe blij ben je?

“Ja, heel blij. Ik vind het heel bijzonder. Het is een grote eer dat zoveel mensen op dit werk hebben gestemd. En ik denk ook dat het mooie reclame is voor de wijk Beijum. Veel mensen reageren verbaasd als ze het kunstwerk zien, omdat ze het er niet verwacht hadden, of er ook helemaal geen weet van hadden dat dit er is. Maar klaarblijkelijk is Beijum er erg trots op, want er is vaak op gestemd.”

Had je het van tevoren verwacht dat je deze prijs zou winnen?

“Nee. Wel gehoopt, maar niet verwacht. Er waren namelijk meer goede kanshebbers. De ‘Muurschildering Aletta Jacobs’ bijvoorbeeld. Of de deur met het hardstenen opstapje in de Folkingestraat. Allemaal hele mooie dingen, gemaakt door hele aardige mensen. Dat ik dan uiteindelijk 32% van de stemmen krijg, waarbij er ook zoveel mooie woorden worden gezegd, dan maakt dat wel heel blij en ook wel verlegen.”

Je kunstwerk was ook een opdracht van het Groninger Museum hè?

“In het Groninger Museum vond twee jaar geleden de tentoonstelling JR: Chronicles plaats. Als onderdeel van een randprogramma werd Writer’s Block opgezet. Een streetart-project. Aan kunstenaars werd gevraagd om nieuw werk te maken in Beijum, Vinkhuizen en Paddepoel. Initiator van dit project was Geertje Smeding die aan mij vroeg of ik iets in Beijum wilde maken.”

Wist je direct wat je wilde maken?

“Ik ben opgegroeid in Lewenborg, dus ik ken Beijum wel een klein beetje. Het werk dat ik gemaakt heb, heb ik gebaseerd op gesprekken met bewoners in de wijk. Ik wilde iets maken dat goed zou passen in de wijk. In de oude situatie ging het om twee muren aan de linker- en rechterkant. In het midden waren raampjes te zien. Ik dacht als we daar nu één geheel van kunnen maken. Door een stelletje af te beelden waardoor de muren naar elkaar toe komen? Uiteindelijk heb ik gekozen voor een moeder en kind. Beijum is een jonge wijk, dus dat vond ik wel passen. Het model op het kunstwerk is Anaïs Mouyabat-Kanda, zij is zelf ook kunstenares. Haar dochtertje wordt Sies genoemd. En zo ontstond het kunstwerk ‘Anaïs en haar dochter’.”

Dat er zulke mooie worden over je werk worden geschreven. Wat zegt jou dat?

“Ik vind het mooi. Voor mezelf, maar ook voor alle kunstenaars. We hebben het over streetart. Dat is een vorm die in het buitenland al een grote vlucht heeft genomen. In Nederland loopt dat achter. Terwijl ik soms denk, er zijn zoveel toffe muren waar je iets moois van kunt maken. Maar klaarblijkelijk is er een soort van angst. Als je ergens iemand met verfspuitbussen in de weer zit, dan is de associatie niet altijd positief. En dat snap ik omdat graffiti, waar de streetart uit ontstaan is, niet direct goede associaties heeft. Terwijl muurschilderingen wel van alledag zijn.”

Ik begreep dat er onlangs zelf een muurschildering is gevonden in de ruïnestad Pompeii …

“Die schildering moet ongeveer tweeduizend jaar oud zijn inderdaad. En het klopt. Maar denk ook aan de Romeinse en Griekse goden die werden afgebeeld op muren. Het is geen streetart dat werd toegepast, maar je kunt wel zeggen dat het een vorm was die een voorloper is geweest.”

Wat hoop je dat deze prijs je op gaat leveren?

“Ja, ik weet het niet. Ik hoop sowieso dat meer mensen deze kunstvorm gaan zien, dat ze het waarderen. En hopelijk kunnen we streetart in Groningen verder van de grond krijgen, want er liggen veel mogelijkheden.”

Kunst op Straatprijs

Het is het zesde jaar op rij dat de Kunst op Straatprijs wordt uitgereikt. Ruim twee weken lang konden Groningers stemmen op een van de tien genomineerde kunstwerken. Met de Kunst op Straatprijs zet Kunstpunt jaarlijks een selectie kunstwerken in de spotlight. Het thema van dit jaar was ‘muurkunst’.