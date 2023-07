Op- en afrit Groningen-Zuid van A28 vanaf komend weekend aan één kant bijna twee maanden dicht

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De toe- en afrit naar Groningen-Zuid is deze zomer dicht voor verkeer uit de richting Assen naar het Julianaplein. Komende zaterdag gaat de toerit dicht en de afrit is volgende week maandag aan de beurt. Pas op 28 augustus gaan de op- en afrit weer open.

De afsluiting is nodig, omdat alle verkeer over de A28 deze zomer via de op- en afrit wordt geleid. Er rijdt dan geen verkeer meer over het viaduct over de Van Ketwich Verschuurlaan. De afsluiting betekent dus ook dat de Van Ketwich Verschuurlaan onder het viaduct is afgesloten. Aan de andere kant van de weg zijn de toe- en afrit wél open, voor het verkeer vanaf het Julianaplein naar Groningen-Zuid of verkeer vanaf de Laan Corpus den Hoorn naar Assen.

Het verkeer richting Groningen-Zuid wordt omgeleid via het Julianaplein. Richting Corpus den Hoorn en het Martini Ziekenhuis moet het verkeer vervolgens omrijden via de A7, de afrit bij het Stadspark en de Laan Corpus den Hoorn. Auto’s richting de Wijert en Helpman rijden om via de Hereweg.