Ontploffing bij woning in Corpus

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een woning aan de Pasteurlaan in de wijk Corpus den Hoorn heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een ontploffing plaatsgevonden. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een woningbrand kwam rond 04.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. Bij aankomst bleek er een ontploffing te zijn geweest, vermoedelijk als gevolg van vuurwerk. “Bewoners in de straat werden opgeschrikt door twee harde knallen”, laat de fotograaf weten. “Dit vond plaats ter hoogte van de voordeur. De ontploffing veroorzaakte rookontwikkeling in de woning. Toen de brandweer arriveerde was er geen sprake van brand. Wel hebben de brandweerlieden een nacontrole gedaan.”

Onderzoek

De politie begon direct een onderzoek. “Daarbij werd er een plaats delict gemaakt. Medewerkers van de Forensische Opsporing, FO, hebben onderzoek gedaan en sporen werden veiliggesteld. Een hondengeleider kwam naar de locatie om in de omgeving te zoeken naar de verdachten.” Bij het incident raakte niemand gewond, wel ontstond er schade aan de woning.

Mensen die meer informatie hebben, of mogelijk in bezit zijn van camerabeelden, worden gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.