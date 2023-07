“Onduidelijk of er donderdagochtend weer treinen kunnen rijden”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het is nog onbekend of alle treinen donderdagochtend weer volgens dienstregeling kunnen rijden. Volgens spoorbeheerder ProRail is de schade aan de spoorinfrastructuur rond Groningen groot.

“Het gaat spannend worden of we donderdag bij aanvang van de dienstregeling alle treinen kunnen laten rijden”, vertelt ProRail-woordvoerder Martijn de Graaf. “Rond Groningen is de bovenleiding kapot gegaan. Nadat de storm gepasseerd was zijn we gaan schouwen om daarmee de schade in kaart te brengen. Daarbij troffen we deze bovenleiding aan.” Nieuwsfotografen vertellen dat ter hoogte van de Verlengde Feithstraat een boom op het spoor terecht is gekomen die de bovenleiding over ongeveer tweehonderd meter kapot heeft getrokken.

Complexiteit

De Graaf kan niet zeggen of dit de enige schade is op het baanvak. “We hebben vandaag op heel veel plekken in het land reparaties moeten uitvoeren. We hebben capaciteit om de schade rond Groningen ook te herstellen, maar vanwege de complexiteit gaat het spannend worden of we het ook op tijd gaan halen. Mensen die donderdagochtend met de trein reizen doen er verstandig aan om de reisplanners goed in de gaten te houden.”

Treinverkeer

Door de storing is er woensdagavond geen treinverkeer mogelijk tussen Groningen en Veendam, Winschoten, Weener en Assen. Het treinverkeer richting Delfzijl, de Eemshaven en Leeuwarden is wel hervat. Wel rijdt Arriva op deze trajecten nog niet met een volledige dienstregeling.