Omwonenden Gerrit Krolbrug blij met toezegging minister: “Na ‘a’ komt het hele alfabet”

Foto: Rieks Oijnhausen

Het bewonersplatform Gerrit Krolbrug is blij met de instemming van demissionair minister Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur om te starten met de aanleg van hellingbanen bij de brug.

“Eigenlijk kun je zeggen dat we nu meer krijgen dan wat we wensen”, vertelt Van Malkenhorst. “Als bewonersorganisatie hebben we altijd gepleit voor een duurzame tijdelijke oplossing. De minister heeft hierover gezegd dat dit onderzoek er gaat komen. En daarnaast wordt er dus gestart met de hellingbanen waardoor de huidige fiets- en voetgangersbruggen beter toegankelijk worden. De hellingbanen moeten eind dit jaar klaar zijn, en dan moeten we ook zicht hebben op een duurzame tijdelijke oplossing.”

Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krolbrug werd in mei 2021 aangevaren. De brug raakte hierbij zwaar beschadigd en is sindsdien onbruikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers maken sindsdien gebruik van twee aparte bruggen. Dit is geen ideale situatie, zeker niet voor mensen die minder mobiel zijn. De hellingbaan moet fietsers vanaf de wal naar de huidige fietsbrug brengen zodat er een betere toegankelijkheid ontstaat. Wanneer de aanleg van de nieuwe Gerrit Krolbrug begint moeten ook de fiets- en voetgangersbruggen verdwijnen. Daarom pleit het bewonersplatform voor een duurzame tijdelijke oplossing die gedurende de bouw gebruikt kan worden.

“Bij een positief resultaat worden geld en middelen beschikbaar gesteld”

“Zonder deze tijdelijke oplossing zouden fietsers en voetgangers jarenlang omgeleid moeten worden via bijvoorbeeld de Noordzeebrug. Dat is geen optie. Dus we zijn heel blij dat er nu een onderzoek komt naar de variant die wij hebben aangedragen om even verderop over het Van Starkenborghkanaal een tijdelijke oeververbinding te maken. Daarbij hebben we ook afgedwongen dat een positief onderzoek ook gaat leiden tot een oplossing waar geld en middelen beschikbaar voor worden gesteld. Dat er dus niet een situatie ontstaat waarbij wij aan het lijntje worden gehouden. Dat er nu een onderzoek wordt gedaan als zoethoudertje. Dus na ‘a’ komt gewoon het hele alfabet.”

“Brug staat op de radar”

Van Malkenhorst is ook blij met de samenwerking. “Voor het nieuws bekend werd gemaakt ben ik keurig geïnformeerd. De samenwerking met Rijkswaterstaat en ook met de gemeente is goed. We trekken samen op, we wisselen van gedachten, en voor mij is heel duidelijk dat de brug duidelijk op de radar staat.” De nieuwe Gerrit Krolbrug moet in 2029 in gebruik worden genomen.