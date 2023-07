OM eist 240 uur taakstraf en voorwaardelijk cel in zedenzaak tegen acteur Thijs Romer

Seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen drie destijds minderjarige meisjes, waaronder één uit Groningen, moet Thijs Römer 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf gaan kosten. Die eis sprak het Openbaar Ministerie dinsdagmiddag uit, tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de acteur.

Volgens justitie is bewezen dat Römer de drie slachtoffers, die tijdens de incidenten tussen de 14 tot 16 jaar oud waren, heeft verleid tot ontuchtige handelingen. Dat gebeurde tussen november 2015 en november 2017. Eén van de slachtoffers is een 21-jarig meisje uit Groningen. Het OM beschuldigt Römer ervan dat hij via chats op sociale media naaktfoto’s naar de slachtoffers heeft gestuurd. Ook stuurden de slachtoffers naaktfoto’s en -video’s naar de verdachte. Daarom wordt hem eveneens het bezit van kinderporno ten laste gelegd.

Het OM analyseerde, naast aangiften en getuigenverklaringen, ook berichten in zes telefoons. Daaruit komt volgens het OM naar voren dat de bekende acteur een vertrouwensrelatie met de slachtoffers: “Tot diep in de nacht werden persoonlijke worstelingen en psychische problemen besproken. Eerst via Twitter en Instagram, later via WhatsApp”, aldus het Openbaar Ministerie. “Eerst is er een soort van aanloop in de gesprekken om vertrouwen op te bouwen, waarna de verdachte overgaat op seksueel getinte gesprekken. Als het dan weer over ‘gewone’ zaken ging, dan werd hij gauw verveeld en wist het zo te draaien dat dit weer over seks ging.”

Hoewel Römer bekende dat er contact is geweest tussen hem en de vrouwen (toen nog meisjes) wat te ver zou zijn gegaan. Maar omdat de acteur veelvoudig verklaarde geen herinnering aan het contact te hebben of zegt in de war te zijn geweest, stelt het OM dat Römer geen volledige verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag.

In de strafeis, 240 uur werkstraf, negentig dagen cel, is volgens het Openbaar Ministerie geen rekening gehouden met het feit dat de verdachte bekend is. Römer had kunnen weten dat de zaak, dankzij zijn bekendheid, vroeg of laat naar buiten zou komen. De acteur heeft daarnaast zelf contact gezocht met een slachtoffer via Twitter en beschuldigingen van smaad en laster geuit.

Mocht de acteur de straf opgelegd krijgen, hoeft de dag celstraf niet meer uit te zitten. Die bracht hij al door tijdens zijn verhoren in de zaak.

De maximale straf waar Römer mee geconfronteerd kon worden was vijf jaar cel, maar de officier matigde de strafeis. Dat deed het OM, naar eigen zeggen, omdat in andere zaken vergelijkbare straffen zijn uitgedeeld. Ook heeft Römer geen strafblad en zijn de incidenten al zeven jaar oud.

Over twee weken wordt duidelijk welke straf Römer krijgt. Dan doet de rechtbank in Assen uitspraak in de zaken.