Oldstars boksen in Beijum

Oldstars Boksen, een vast moment in de week voor senioren in Beijum om even te sporten. Elke woensdagmiddag stroopt een groepje 55-plussers in Wijkcentrum Trefpunt hun mouwen op.

De sessies worden georganiseerd door Beijum Beweegt, een non-profitorganisatie die bewoners bij elkaar wilt brengen. Charlotte Siekman van Beijum Beweegt zegt daarover: “We hebben verschillende beweeg- en leefstijlgroepen. Het gaat daarbij niet alleen over bewegen en de fysieke gezondheid, maar over welzijn en elkaar ontmoeten.”

Bert, een van de deelnemers ziet zelf ook de voordelen. “Je ziet elke week meer progressie. Je kan het langer volhouden.” Inmiddels zit zijn vrouw ook op de bokslessen die donderdags worden gehouden. En daar blijft het niet bij. Bert: “Laatst zijn we op vakantie geweest en hebben we de handschoenen meegenomen.”