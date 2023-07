Oerol-voorstelling komt naar Groningen: “Spectaculaire, humoristische en grillige locatievoorstelling”

Foto: Bart Grietens

De YoungGangsters komen de komende dagen naar Groningen. Vanaf donderdag brengen ze hun voorstelling ‘The Promised’ Land op het voormalige Suikerunieterrein.

“Je bent misschien wel eens bij een theatervoorstelling geweest”, vertelt Amarins Elzinga van de YoungGangsters. “Je haalt wat drinken op en je zoekt een plekje in de zaal en op een gegeven moment begint dan de voorstelling, wanneer de lampen doven. Bij ‘The Promised Land’ gaat het allemaal op een andere manier. De komende dagen wordt de locatie, waar de voorstellingen gegeven worden, opgebouwd. Met zeecontainers, een bar, terras en tribune ontstaat er een bijzondere sfeer. En de voorstelling begint al, wanneer jij een drankje haalt. Je zit er gelijk middenin. Dat is heel bijzonder.”

“Twee leden komen uit Groningen”

‘The Promised Land’ werd vorig jaar voor het eerst opgevoerd op het festival Oerol op Terschelling. Daar kreeg het lovende reacties. Sindsdien trekt men door het hele land. “Van 13 tot en met 23 juli zijn we in Groningen. En dat is wel een beetje bijzonder”, vertelt Elzinga. “YoungGangsters komt oorspronkelijk uit Amsterdam. Twee van de leden komen echter uit Groningen. Zij zijn hun carrière begonnen bij De Noorderlingen. Marius Mensink en Rutger Remkes zijn daarna bij dit Amsterdamse gezelschap terecht gekomen. En ja, het is natuurlijk heel bijzonder om weer in je oude, vertrouwde thuisstad op te mogen treden.”

Oldschool Western in outerspace

Dan naar de voorstelling. YoungGangsters staat bekend om hun fysieke, spectaculaire, humoristische en grillige locatievoorstellingen. ‘The Promised Land’ is een een old school Western in outer space. “In de voorstelling wordt het publiek eigenlijk een spiegel voorgehouden. We kijken naar het land, naar de verdeling, hoe we er gebruik van maken. Mag je een stuk land hebben, of mag je er alleen gebruik van maken? En wat als op een stuk land al inheemse stammen wonen? Moraal van het verhaal is dat we het op onze aarde gigantisch verkloot hebben. In de voorstelling gaan we daarom naar Planet B.”

Planet B

Een clash tussen de kapitalistische visie dat land commerciële waarde heeft en de spirituele benadering dat mens en land onlosmakelijk verbonden zijn. “Het idee is om op Planet B alles beter te doen. Om het goed te doen wat op aarde mis is gegaan. Maar kan dat eigenlijk wel? Kunnen we mensen groeperen? Kunnen mensen samenwerken? Of zit er in ons een oerelement dat uiteindelijk altijd voor het eigenbelang gaat? Daar gaat de voorstelling over.”

“Er zit veel humor in”

Volgens Elzinga zal het publiek oren en ogen tekort komen. “Er gebeurt heel veel. En als publiek word je ook in het verhaal betrokken. Je wordt onderdeel. Je ogen zullen van hot naar her schieten. Er is veel te zien, er gebeurt veel. En het verhaal klinkt zwaar, maar de kracht van dit stuk is de humor. Er zit heel veel humor in.”

Voor de voorstellingen is nog een aantal kaarten beschikbaar. Meer informatie over de kaarten vind je op deze website.