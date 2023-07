Oekraïners in Haren bedanken vrijwilligers met avond vol muziek, eten en gelukspoppen

Foto: ingezonden

Een vrolijke boel was het zondag in het Nescio Hotel in Haren. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne worden er in het hotel vluchtelingen uit het door oorlog verscheurde land opgevangen. Zondag wilden de bewoners alle mensen bedanken die hen het afgelopen jaar geholpen hebben.

“Het was een mooie en gezellige avond”, vertelt Willemijn Kemp van de Sociale Brigade. “Het was maart vorig jaar dat Rusland Oekraïne binnenviel. Een aantal dagen later werden hier in Haren de eerste vluchtelingen opgevangen. Verschillende mensen hier in het dorp zijn zich toen direct in gaan zetten. Hoe kunnen we de mensen zich thuis laten voelen? Hoe kunnen we hen helpen? Hoe kunnen we het zo aangenaam mogelijk maken? De Sociale Brigade is daar een resultaat van. We organiseren voor de bewoners leuke dagen en uitjes, we bieden taallessen aan en we helpen waar we kunnen.”

Eten, muziek en puzzelen

En nu werd het tijd om iets terug te doen. “Sommige bewoners waren ’s nachts om 05.00 uur al opgestaan om in de keuken aan de slag te gaan. Er is gebakt, er is gekookt. We kregen gisteren meerdere gangen voorgeschoteld, bestaande uit Oekraïense traditionele gerechten. Tussen elke gang was er een culturele activiteit. Zo was er een tienerjongen die een puzzel had gemaakt van Oekraïne met alle oblasten en herkenningspunten. Die moest in elkaar worden gezet. Er was een puberjongen die accordeon speelde, er waren twee meisjes die heel mooi viool speelden en er was een workshop gelukspoppen maken.”

In het hotel is afgelopen week een kunstwerk gerealiseerd. Foto: ingezonden

“Alle mensen uitgenodigd die het afgelopen jaar geholpen hebben”

Kemp spreekt van een bijzondere avond: “Als je een avondje uit eten gaat, dan ben je gewend om je volledig te richten op het eten. Maar in Oekraïne komt er van alles tussen door. Je zag de Nederlanders soms ook heel verbaasd kijken, want wat moet ik nu met het eten? Voor deze avond hadden we alle mensen uitgenodigd die het afgelopen jaar op wat voor manier dan ook geholpen hebben. Zo was wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) er ook, hoewel ze niet aanwezig was in de hoedanigheid van wethouder maar als die van mevrouw Jongman. Ze toonde veel belangstelling, heeft met verschillende bewoners gesproken. Dat was heel mooi.”

“Zonnebloemen, tarwevelden en blauw en geel”

Hoogtepunt van de avond was de onthulling van een kunstwerk waar de afgelopen periode aan is gewerkt. “Op 4 juli is onder begeleiding van kunstenaar Elise Snoek begonnen aan het maken van een muurschildering in de centrale eetruimte in het hotel. Heel veel Oekraïners hebben daar aan meegeholpen. Sommigen een aantal uren, anderen hebben er veel tijd in gestoken. Het is een prachtig kunstwerk geworden. Het Oekraïense landschap is te zien, de zonnebloemen, de tarwevelden en de kleuren blauw en geel komen prominent naar voren.”

“Misschien kan het in de toekomst een mooie plek krijgen in Haren?”

Dat doet gelijk een vraag oproepen want ooit zal het Nescio gesloopt gaan worden. “Voorlopig is dat niet aan de orde. Maar er is bijvoorbeeld al gezegd of het kunstwerk ook geveild kan worden. Het bevindt zich op een dunne muur, dus ik denk dat het eventueel wel verscheept kan worden. Maar er zijn ook andere opties denkbaar. Misschien dat het na de oorlog een mooie plek kan krijgen ergens in Haren? Als herinnering? Of wellicht dat het naar Oekraïne kan? Zodat men zich daar kan herinneren wat we in Haren voor hen betekend hebben? Daar gaan we goed over nadenken. Maar zolang de oorlog nog woedt …”