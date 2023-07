Oekraïense jongeren komen naar Nederland voor vrijwilligerswerk

Twaalf Oekraïense jongeren zijn naar Groningen gekomen voor een werkvakantie. Ze zetten zich in voor Groningers die bijvoorbeeld zelf niet meer de tuin kunnen onderhouden.

Stichting Present organiseert al jaren dit soort vakanties, maar krijgen meestal aanmeldingen vanuit een andere hoek. ‘Het was voor ons ook een verrassing. We hadden een werkvakantie georganiseerd en die open gezet. Ik dacht dat er een groep uit IJsselmuiden of Apeldoorn zich zou aanmelden, maar dat werd een groep uit Oekraïne’, vertelt Babette Versloot van stichting Present. Op dit moment heerst er een oorlog in Oekraïne.

Inspiratie

De jongeren zijn hier om te helpen, maar ook om te leren. ‘Het heeft twee voordelen. De jongeren zijn even uit hun situatie en je kunt nieuwe inspiratie opdoen voor Oekraïne’. De jongeren werken in Oekraïne in een dagopvang en willen leren hoe stichting Present mensen die hulp nodig hebben lokaliseert.

Zingen

Tijdens het tuinieren zingen de jongeren Oekraïense liederen, zoals het Oekraïense volkslied. Ook vrijwilligers van het wijkbedrijf Het Groenhuis helpen mee. Ondanks dat de groep het gezellig met elkaar heeft, wordt er hard gewerkt. ‘It’s hard work, but we can do it’, zegt een Oekraïense stralend.