NS gaat dienstregeling uitbreiden: volgend jaar vier sprinters per uur naar Assen

Foto Andor Heij. Sprinter binnen.

De NS gaat de dienstregeling voor 2024 uitbreiden. Zo is het de bedoeling dat er vier sprinters per uur tussen Groningen en Assen gaan rijden. Nu zijn dat er nog twee.

Het uitbreiden van de dienstregeling staat beschreven in de nieuwe Adviesaanvraag Dienstregeling 2024. Daaruit blijkt dat er tussen de grote steden straks weer vier intercity’s per uur gaan rijden, ook in de weekenden en in de daluren. De afgelopen jaren werd er door de NS fors gesneden in de dienstregeling. Maar nu gaat er weer uitgebreid worden. Zo komt bijvoorbeeld de rechtstreekse Intercity Direct over de hogesnelheidslijn tussen Breda en Amsterdam terug. Ook gaat de frequentie van verschillende sprinters omhoog. Op rustige momenten gaan er op een aantal trajecten wel minder treinen rijden.

Volgens de NS past de nieuwe dienstregeling beter bij het nieuwe reisgedrag na corona. “Nederland reist anders en NS past zich daarop aan”, vertelt NS-directeur Wouter Koolmees. “Daarom bouwen we, waar we zien dat reizigersaantallen groeien, de dienstregeling stap voor stap uit. Zo willen we in 2024 op maandag tot en met donderdag meer treinen rijden. En ook in het weekend breiden we uit. Dan rijden er tussen onze grote steden weer vier treinen per uur. Dat brengt regio’s bij elkaar en reizigers comfortabel op hun bestemming.”