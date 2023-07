“Normen geluidsdruk op gevels Rammstein-concerten werden overschreden”

Bij de concerten van Rammstein werden oordopjes uitgedeeld. Foto: Rieks Oijnhausen

De normen die gelden voor een maximale geluidsdruk op de gevels zijn bij de Rammstein-concerten overschreden. Deze norm ligt op 70db(A) maar tijdens de concerten werden veel hogere waarden gemeten. Dat laat de vereniging Stadspark Natuurlijk weten.

De vereniging organiseerde op zowel de donderdag als de vrijdag fietstochten waarbij politici konden aansluiten om zelf de geluidsdruk te ervaren. Op donderdag fietsten fractievoorzitters Daan Brandenbarg (SP) en Dennis Ram (PVV) mee. Via de Verzetsstrijderslaan fietste men via de Grunobuurt naar de Laan van de Vrijheid. In de woontoren La Liberté werd op de veertiende verdieping een bewoner bezocht. Met meetapparatuur werd een geluidsdruk van 68 dB(A) gemeten. Bij een bewoner aan de Kochstraat mat men een druk van 67 dB(A). In de Donderslaan werden waarden van 76 dB(A) gemeten met pieken tot 83 db(A). Op een balkon aan de Illegaliteitslaan werd 76 db(A) gemeten.

Donderslaan

Op vrijdag namen wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) en raadsleden Tim van de Vendel (GroenLinks), Andrea Poelstra (D66) en Maria Martinez Doubiani (D66) deel aan de fietstocht. Door een andere windrichting pakten de geluidsniveaus minder hoog uit. In de Donderslaan werd een geluidsdruk van 70 db(A) gemeten, op de vierde verdieping van een flat aan de Boerhaavelaan ging het om 79 dB(A) met pieken tot 84 dB(A). Door gevelisolatie en dichte ramen werd er in de woning een geluidsdruk van 63 dB(A) gemeten, een afname van 16 db(A).

“Normen werden overschreden”

“Wij denken dat de politici die meegefietst hebben een goede indruk hebben gekregen van de geluidswaarden en de betekenis die dat heeft voor omwonenden”, laat Stadspark Natuurlijk weten. “Uit de gegevens blijkt dat de regels van de maximale geluidsdruk overschreden zijn. De regels van het bestemmingsplan, wat geldt voor de Drafbaan, gaat uit van een maximale geluidsdruk van 70 db(A). Het geluidsrapport bij de Omgevingsvergunning gaf aan dat de maximale geluidsdruk op deze avonden 79 dB(A) kon zijn.”

“Waarden komen boven de norm uit”

De vereniging laat verder weten: “De gemiddelde gevelisolatie waar de gemeente van uit gaat (20-25 dB(A)) is veel groter dan die van oudere woningen in de omliggende wijken Laanhuizen en Corpus den Hoorn en vermoedelijk ook in de Grunobuurt. Dit betekent dat de binnenwaarden van 61 en 63 dB(A) daar ver uitkomen boven de norm die in de Nota “Evenementen met een luidruchtig karakter” van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg wordt gesteld als maximaal draaglijk, namelijk 50 dB(A).

Stadspark Natuurlijk laat weten dat de fietstochten ook een vervolg gaan krijgen. Op 2 september vindt het festival Hullabaloo plaats in het Stadspark. De fietstocht zal dan opnieuw plaats gaan vinden waarbij politici opnieuw worden uitgenodigd.