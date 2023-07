Noorderzon maakt eerste namen muziekprogramma bekend

Foto: Xanne Wijkamp

Het is nog ruim zes weken tot de start van het Noorderzon Festival. Dit weekend heeft de organisatie de eerste namen van het muziekprogramma bekendgemaakt.

Tijdens het festival kan er weer van muzikale optredens genoten worden in de spiegeltent Pollux, in de Lutherse Kerk, op Podium de Raaf en Callisto en op openluchtpodium Apollo. De acts op Apollo zullen, net als eerdere jaren, gratis toegankelijk zijn. In Pollux zullen onder andere de Grandbrothers te zien zijn. De Grandbrothers bestaan uit Erol Sharp en Lukas Vogel. Hun muziek is een mix van klassiek, minimal ambient en techno. Op dezelfde locatie treedt ook FARA aan. Drie van de vier bandleden van FARA komen van Orkney, een Schotse eilandengroep. En dat hoor je terug in de muziek van deze groep.

Ook Marlene Bakker zal te horen zijn. Zij zingt over de magie van het Noorden waarbij het aardse Gronings aansluit op de hedendaagse indiefolkpop. Daarnaast komt de geprezen celliste Maya Fridman naar Groningen. Zij gaat werk Medusa spelen van de Spaanse componiste Saskia Venegas. Op Apollo is NONCHELANGE te horen. Dit is indiepop-muziek dat vergeleken kan worden met de muziek van Goldband, Véras en Stippenlift. Voorts staat op dit podium de postpunkband Crack Cloud uit Canada geboekt, Robin Kester en Erlend Øye & La Comitiva.

De komende weken zullen meer namen bekend worden gemaakt. Het programma dat tot nu toe bekend is vind je op deze website. De kaartverkoop start op 17 juli om 12.00 uur.