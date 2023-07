Noorderzijlvest verwacht komende weken weinig droogteproblemen

Foto: alkemade via Pixabay

De droogte van juni lijkt de afgelopen weken flink te zijn verbeterd. Volgens waterschap Noorderzijlvest herstellen de grondwaterstanden zich enigszins en deze ontwikkeling zet zich waarschijnlijk de komende weken door.

Dat blijkt uit het Waterbeeld van Noorderzijlvest, wat maandagochtend werd bijgewerkt.

De toenemende hoeveelheid neerslag heeft volgens Noorderzijlvest gezorgd voor een verbetering in het vochtgehalte in de toplaag van de bodem. De grondwaterstanden herstellen zich enigszins en het neerslagtekort is afgevlakt. Noorderzijlvest verwacht dat dit verder zal dalen, omdat er voor de komende twee weken wisselvallig weer wordt voorspeld. Daarnaast is er in het IJsselmeer nog voldoende water en Noorderzijlvest verwacht de komende tijd dan ook geen problemen.

Noorderzijlvest heeft daarom de hoeveelheid inlaatwater verlaagd. De inlaat bij Gaarkeuken is teruggeschroefd. De gemalen en stuwen staan nog wel op zomerpeil en waar het kan blijft Noorderzijlvest het water zoveel mogelijk vasthouden.