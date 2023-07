Noordelijke zorgorganisaties vragen in Den Haag om ‘zuurstof’: ‘Heb me nog nooit zoveel zorgen gemaakt als nu’

Foto via NNCZ

Met vijftienduizend handtekeningen in de hand stapten ongeveer honderd medewerkers van noordelijke ouderenzorginstellingen dinsdag op de bus naar Den Haag. Daar overhandigden zij een petitie aan een aantal Tweede Kamerleden en minister Helder van Langdurige Zorg.

“Dankzij het grote aantal handtekeningen hebben we vandaag aan de Kamerleden duidelijk kunnen maken dat er echt snel bijgestuurd moet worden”, aldus delegatieleider Roeli Mossel van de Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties. “We begrijpen dat de ouderenzorg in de toekomst anders georganiseerd moet worden. De financiële kortingen op korte termijn gaan echter veel te hard. Geef ons zuurstof en tijd om die veranderingen in gang te zetten.”

Bestuurders van de noordelijke ouderenzorgorganisaties vrezen de financiële problemen die zich aandienen als het kabinet blijft korten op de ouderenzorg. Volgend jaar verwachten ze een tekort op de begroting van ruim honderd miljoen euro. Dat betekent dan minder geld voor vastgoed, kortingen op het budget en hogere uitgaven voor energie en looneisen van 15 procent waar geen compensatie voor komt. Onacceptabel, aldus de zorginstellingen.

De roep om steun uit de Kamer en van de minister komt in de aanloop naar Prinsjesdag, waar de instellingen hopen dat het kabinet met een oplossing komt voor volgend jaar.“Wij hebben de Kamerleden en de minister op het hart gedrukt dat dat echt belangrijk is”, aldus Roeli Mossel. “Ik werk al veertig jaar in de ouderenzorg, altijd met veel plezier. Maar ik heb me ook nog nooit zoveel zorgen gemaakt als nu.”

De vertegenwoordigers van de zorginstellingen willen op 5 september weer naar Den Haag, in het kader van de Landelijke Actiedag Ouderenzorg. Daarom blijft de online petitie de komende periode in de lucht.