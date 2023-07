Noodopvanglocatie asielzoekers Europaweg korte tijd ontruimd vanwege brand

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De onlangs geopende noodopvanglocatie voor asielzoekers aan de Europaweg is zaterdagavond enige tijd ontruimd geweest vanwege een brand. Niemand raakte gewond.

De melding van de brand kwam rond 20.20 uur binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Het gaat om een gebouw waar veel mensen wonen. Je hebt het over meer dan 240 bewoners”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Als er echt brand is, dan wil je zo snel mogelijk zoveel mogelijk brandweerlieden en materieel ter plaatse. Daarom hebben we voor de zekerheid een tweede blusvoertuig mee laten rijden.”

Toen de hulpverleners arriveerden was het gebouw al ontruimd. “Wij zijn op onderzoek uitgegaan, en we kwamen al snel tot de ontdekking dat een pannetje op het vuur voor rookontwikkeling had gezorgd. Wij hebben deze situatie snel onder controle gebracht. In de desbetreffende ruimte was wat rook komen te staan. We hebben goed geventileerd, en daarna mochten de bewoners weer naar binnen. Er is geen schade ontstaan, en wij konden al snel weer terugkeren naar de kazerne.”