NK Atletiek: zilver voor Jetske van Kampen

Foto: Team 4 Mijkl

De derde en laatste dag van het NK Atletiek in Breda leverde voor atleten van Groningen Atletiek en Team 4 Mijl één medaille op. Jetske van Kampen won een zilveren plak op de 1500 meter.

In een langzame race met twee clubgenoten (Jolien de Waard en Anke Zonderland) brandde de strijd pas in det laatste ronde los. Marissa Damink van Rotterdam Atletiek had de beste eindsprint, op minder dan een seconde gevolgd door Jetske van Kampen. Zij viel in februari ook al in de prijzen, op de 1500 meter indoor.

De 24-jarige studente biolechnologie, getraind door Eddy Kiemel, finishte na 4 minuten en 28,99 seconden. Jolien de Waard en Anke Zonderland speelden in deze finale geen rol van betekenis.

In totaal wonnen de atleten van Team 4 Mijl en Groningen Atletiek afgelopen weekend zeven medailles. Goud was er voor Jorinde van Klinken (discuswerpen) en Nick Marsman (3000 meter steeple chase).