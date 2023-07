NK Atletiek: zilver voor Groningers Van Klinken, Koolhaas en Julia Dokter

Foto: Groningen Atletiek

De eerste dag van het NK Atletiek in Breda leverde vier medailles op voor leden van Groningen Atletiek. Zilver was er voor Julia Dokter, Wendy Koolhaas en Jorinde van Klinken, een bronzen plak ging naar Julia’s zus Sofie Dokter.

Julia Dokter, pas 16 jaar oud, sprong 1 meter 81 hoog en verbeterde daarmee haar persoonlijk record. Dat ging niet zonder de nodige zweetdruppels, want ze had de grootste moeite met de hoogte van 1.74. Goud was er voor Glenka Antonia van Haag Atletiek, die 1.83 hoog sprong. Sofie Dokter, Julia’s vier jaar oudere zusje en nationaal kampioen op de zevenkamp, sprong precies 6 meter ver en werd daarmee derde.

Wendy Koolhaas won zilver bij het onderdeel kogelslingeren, met een afstand van 58 meter 48. Koolhaas, inmiddels 43 jaar oud en zesvoudig Nederlands kampioen op dit onderdeel, combineert haar sport met een drukke baan als manager Acute Zorgnetwerk Noord Nederland, en als moeder. De titel was voor Audrey Jacobs (Scorpio) met 59.90.

Een zilveren plak was er ook voor Jorinde van Klinken. Zij heeft haar studie in de Verenigde Staten afgerond en is weer verhuisd naar Nederland. Zij stootte de kogel naar 18 meter 24 en werd daarmee tweede achter Jessica Schilder uit Volendam, de Europese kampioene van vorig jaar. Van Klinken is wel favoriet voor het onderdeel discuswerpen, dat zaterdag plaatsvindt.