NK Atletiek: goud voor Jorinde van Klinken en Nick Marsman

Foto: atletiek.nl

De tweede dag van het NK Atletiek in Breda leverde zaterdag goud op voor Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek en voor Nick Marsman van het Groningse Team 4 Mijl. Bram Buigel won brons.

Jorinde van Klinken, de grote favoriet voor de titel op het onderdeel discuswerpen, stelde niet teleur. De 23-jarige werpster kwam in de regen tot een afstand van 64 meter 62, een kampioenschapsrecord. Ze wierp de schijf bijna 5 meter verder dan de nummer twee. Vrijdag won Van Klinken al zilver op het onderdeel kogelstoten. Bij het discuswerpen is ze één van de favorieten op het WK Atletiek van volgende maand.

Nick Marsman van Team 4 Mijl is pas nieuw op het onderdeel 3000 meter steeple chase, maar gold toch bij voorbaat als favoriet. De 25-jarige student fysiotherapie voltooide de afstand in 8 minuten en 53,71 seconden. Hij had ruim 8 seconden voorsprong op de nummer twee. Marsman, woonachtig in Dedemsvaart, liep de afgelopen jaren voornamelijk afstanden van 800 tot 5.000 meter en is nationaal kampioen op de korte cross. Zijn trainer Eddy Kiemel adviseerde hem vorig jaar, het onderdeel met de horden en de waterbak te proberen. De wedstrijd van zaterdag was pas zijn vierde op deze afstand.

Bram Buigel van Groningen Atletiek en Team 4 Mijl pakte brons op de 800 meter, in een prima tijd van 1.46,34. Daar was de 28-jarige best content mee, gezien het feit dat Ryan Clark (goud) en Niels Laros (zilver) de favorieten op deze afstand waren.

Met de drie medailles van deze dag en de vier van vrijdag (driemaal zilver en eenmaal brons), komen de Groninger atleten op zeven plakken, met nog één dag te gaan.