Nieuwe single ‘Buitenpretje’ van hiphopcollectief Leuk Gevonden

Hiphopcollectief Leuk Gevonden

Ze hadden al lokale fame met het KEI-lied “Minimum”, maar zijn daarna niet stil blijven zitten. De nieuwe single ‘Buitenpretje’ gaat over zwoele zomeravonden.

De hiphopgroep Leuk Gevonden schrijft humoristische nummers over bizarre thema’s zoals mensen die zich misdragen in een supermarkt of die vroeg in de ochtend aan het boren zijn. Muzikanten Thijs van de Vorstenbosch, Merlijn Stulp en Thomas Sollie waren te gast tijdens de OOG Ochtendshow .

Muzikale uitdaging

‘Buitenpretje’ gaat over wanneer je in de zomer op een kleedje in het park zit zoals in het Noorderplantsoen. Dit is het eerste nummer zonder cabaret-achtige inslag. ‘We wilden onszelf muzikaal uitdagen, dus dit is de eerste keer dat we ook live drums hebben opgenomen bij het nummer’, vertelt een van de artiesten.

Aan de tekentafel

Leuk Gevonden heeft niet bewust gekozen voor een ander thema. ‘Het is toevallig zo ontstaan. We houden van plezier, dus laten we daar een nummer over schrijven.’ Voor de KEI-week schreef Leuk Gevonden een nummer dat niet aansloot bij de doelgroep. Ze moesten terug naar de tekentafel om iets nieuws te maken. Daaruit ontstond de single ‘Minimum’.

Toekomstplanning

De mannen van Leuk Gevonden hebben een optreden op de planning staan bij Hullabaloo en er wordt een videoclip uitgebracht bij het nummer ‘Buitenpretje’. ‘We hebben ook nog dingen waar we niks over mogen zeggen’, dus dat houden ze nog even geheim.

Hiphopcollectief Leuk Gevonden was te gast tijdens de OOG Ochtendshow. Het nieuwe nummer ‘Buitenpretje’ is aan het einde van het interview te horen: