Nieuwe noodopvanglocatie asielzoekers Europaweg wordt maandag in gebruik genomen

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De nieuwe noodopvanglocatie voor asielzoekers aan de Europaweg is nagenoeg klaar om in gebruik te worden genomen. Maandag nemen de eerste bewoners er hun intrek.

De opvanglocatie bevindt zich in de voormalige coronatestlocatie. De afgelopen periode is het gebouw omgebouwd tot een noodopvanglocatie waar in totaal 350 asielzoekers kunnen verblijven. Buurtbewoners konden zaterdag een kijkje nemen in het gebouw. Zij zagen dat de nieuwe bewoners komen te slapen in kamers die ongeveer twintig vierkante meter groot zijn. Het grootste deel van de kamers is geschikt voor vier personen. Elke kamer heeft twee stapelbedden, een tafeltje, een koelkast en vier kastjes die op slot kunnen. Men zal zelf voor eten moeten zorgen. Daarbij wordt er een keukenblok gedeeld met tien personen.

De buurtbewoners zagen ook dat nog niet alles af is. Het grootste deel van de slaapkamers is al wel klaar, maar op de eerste verdieping, waar onder andere de activiteitenruimtes zich bevinden, liggen de plafonds nog open. De noodopvanglocatie wordt in ieder geval tot volgend jaar zomer gebruikt. Op dat moment zal de locatie aan de Sint Petersburgweg klaar zijn. Daar kunnen op dit moment honderd asielzoekers verblijven, maar dit gebouw zal flink worden uitgebreid waardoor er vanaf volgend jaar zomer zeshonderd mensen kunnen verblijven. Aan de Europaweg worden komende week de eerste tweehonderd bezoekers verwacht.