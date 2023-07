Nieuw seizoen FC start zaterdag met training, handtekeningen en foto’s

foto Andor Heij

FC Groningen begint zaterdag aan het nieuwe seizoen. Op sportpark Corpus den Hoorn vindt de eerste training plaats, publiek is daarbij welkom.

Trainer Dick Lukkien zal met zijn trainersstaf en vernieuwde spelersgroep om 14.00 uur het trainingsveld betreden. “De kantine van voetbalvereniging GRC zal zaterdag geopend zijn waar iets te drinken en te eten gekocht kan worden”, laat de FC weten. “Tijdens de training is het voor het publiek niet toegestaan om binnen de lijnen van het trainingsveld te komen. Na afloop van de training, rond 15.30 uur, zijn spelers en stafleden beschikbaar voor handtekeningen en foto’s.”

De komende periode gaat de FC de regio in om oefenwedstrijden te spelen. Zo wordt komende woensdag tegen VV Annen gespeeld en is volgende week zaterdag VV Onstwedder Boys de opponent. FC Groningen speelt de eerste competitiewedstrijd in de Keuken Kampioendivisie op vrijdag 11 augustus. Dan staat de wedstrijd tegen de beloften van Ajax op het programma.