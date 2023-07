‘Nieuw’ pannenkoekschip verplaatst naar Oosterhaven

Foto: Patrick Wind

Pannenkoekschip ‘Johanna’ is verplaatst naar de Oosterhaven. Dat bevestigt havenmeester Christa Beuker. Pogingen om de verhuizing tegen te houden zijn het afgelopen jaar mislukt.

Het schip is aangemeerd aan de Oosterkade. De verwachting is dat vanaf komende herfst op de locatie pannenkoeken gebakt kunnen gaan worden. Die datum staat nog niet vast omdat er nog een bestuursrechtelijke zaak is aangespannen. Verschillende bewoners en ook havenmeester Beuker hebben de verplaatsing van het schip tegen proberen te houden. Beuker: “Dat ik nu minder inkomsten heb omdat ik een kade niet meer kan gebruiken, is misschien wel niet eens de belangrijkste reden. Maar je tast met deze verplaatsing de eigenheid van de haven aan.”

“Het tast de levendigheid aan”

Beuker legt uit: “In de winter heb je de charterschepen, in de zomer heb je de recreatievaart, de zeilschepen. Er is altijd reuring. Er gebeurt altijd wat. En nu leg je een deel van de haven vast. Daar ligt een schip, en dat blijft er liggen. Het tast de levendigheid aan. Als je kijkt naar de geschiedenis. De Oosterhaven is altijd een haven vol dynamiek geweest. Een handelshaven. Groningen ligt vlakbij zee, en daarop is vol van geprofiteerd. En ik vind het jammer, en dat meen ik echt, is dat dit gemeentebestuur geen nautische kennis heeft. Er is geen besef over historie, over vaarwegen en over toerisme.”

“Minder mensen een plek bieden”

Op deze zaterdag lijkt de zomer ver weg waarbij de regen gestaag neerklettert. “Als het slecht weer is, dan heb ik het druk. Mensen meren hier hun boot of schip aan, en gaan een dagje de stad in. Naar het Forum, naar één van de musea. Maar ik kan nu minder mensen een plek bieden. En dat is jammer.” De afgelopen periode zijn juridische procedures aangespannen om de komst van het schip tegen te houden. De rechter veegde deze bezwaren van tafel waarop het schip verplaatst kon worden. De huidige pannenkoekenboot aan het Schuitendiep is door de gemeente opgekocht en zal gesloopt gaan worden.