Nieuw indoor-skatepark aan Koningsweg is af

Foto: Bert Lanting

Het nieuwe indoor-skatepark van Colosseum is af. Dat werd donderdag gevierd tijdens de derde bijeenkomst van het Urban Sports Netwerk in het nieuwe skatepark aan de Koningsweg.

Het nieuwe indoor-skatepark is gevestigd in een oud bedrijfspand, net als freerunning-gym TheSpot. Het nieuwe skatepark aan de Koningsweg is hier aangelegd, omdat de skaters niet langer in hun oude onderkomen aan de Travertijnstraat konden blijven.

Colosseum werkte ongeveer een jaar op eigen houtje aan de bouw van het nieuwe skatepark. Maar dat wilde niet vlotten. Daarom legde de gemeente in mei 45.000 euro bij zodat skateparkbouwer MudCrew het indoorpark af kon maken.