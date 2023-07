Nienke Baars nieuwe directeur Nationaal Programma Groningen

Nienke Baars - Foto via Nationaal Programma Groningen

Nienke Baars verruilt haar baan als directeur bij de Omgevingsdienst Groningen voor het Nationaal Programma Groningen. Half september wordt Baars de nieuwe directeur van het NPG.

Baars wordt de opvolger van Siem Jansen, die half december aankondigde zijn contract niet te verlengen, Jansen wil minder gaan werken.

Bestuursvoorzitter Johan Remkes laat donderdag weten blij te zijn met Baars als opvolger voor Jansen: “Wij zochten iemand die in staat is handen en voeten te geven aan Nationaal Programma Groningen 3.0. Ambitieus en passend bij hetgeen het kabinet in haar brief heeft geschreven. De rol van het programma zal fors veranderen. En Nienke kan die verandering vormgeven. Ze heeft de gedrevenheid om onze organisatie te leiden en daarmee het Noorden en de Groningers verder te helpen. Ze combineert samenwerking en verbinding met resultaatgerichtheid.”

“Sinds ik weer in Groningen woon, volg ik het Nationaal Programma op de voet”, aldus Baars. “De uitdaging die er voor mij ligt, is om wat we nu doen zo goed mogelijk te vervolgen. En dat te combineren met het bouwen aan de grote opgaven die erbij komen. Voor de toekomst van het Noorden en van Groningen. Voor de generaties van nu en voor de generaties na ons.”

Baars stelt zich voor in de onderstaande video: