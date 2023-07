Negatief zwemadvies voor De Lijte vanwege blauwalg

Voor de tweede keer deze zomer heeft de provincie Groningen een negatief zwemadvies afgegeven voor een zwemplek in de gemeente. Bij strand De Lijte aan het Paterswoldsemeer geldt sinds woensdag een negatief zwemadvies vanwege blauwalg.

Uit de bemonstering van het water bij de zwemplas blijkt dat er, voor mensen die toch een duik wagen bij De Lijte, grote kans is op huidirritatie en maag- of darmklachten door de blauwalg in het water.

Blauwalg is een bacterie die zich onder bepaalde omstandigheden snel kan vermeerderen. Sommige soorten kunnen giftige stoffen afscheiden waarvan mensen ziek worden. De klachten bij mensen variëren van hoofdpijn, ernstige zwelling van de oogleden, irritatie van slijmvliezen, huidirritatie, misselijkheid, diarree tot koorts. Met name voor kinderen is het gevaarlijk, maar ook huisdieren kunnen ernstig ziek worden.

Wie wil weten hoe de provincie en de waterschappen onderzoeken waar veilig gezwommen kan worden, kan bemonsteraars van Waterschap Hunze en Aa’s volgen tijdens een meting in de onderstaande OOG-reportage: