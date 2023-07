NAM wint minder gas en olie, maar maakt wel twee miljard euro meer winst

Het gebouw van de NAM in Assen - Foto: Gouwenaar via Wikimedia Commons (CC 1.0)

Hoewel de Nederlandse Aardolie Maatschappij het afgelopen jaar 2,6 miljard kuub minder aardgas produceerde en de olieproductie vrijwel helemaal stil lag, boekte de NAM het afgelopen jaar 2,4 miljard euro winst. Dat is twee miljard euro meer dan vorig jaar.

De NAM presenteerde maandagmiddag haar jaarverslag, waaruit blijkt dat de teruggeschroefde gas- en aardolieproductie de NAM geen windeieren heeft gelegd. Volgens directeur Johan Atema wordt de winst veroorzaakt door een combinatie van de in de afgelopen jaren doorgevoerde afslanking van het bedrijf en de hoge gasprijzen.

Met name de hoge gasprijzen hebben ervoor gezorgd dat de NAM veel winst boekte, ondanks het terugschroeven van de gaswinning uit het Groningenveld. Vorig jaar haalde de NAM 4,5 miljard kuub aardgas uit de Groningse bodem, twee miljard kuub minder dan het jaar ervoor. Ook de aardolieproductie ging flink omlaag, met name omdat de productie in en rond Schoonebeek vrijwel geheel stil lag.

Ook de flink hogere Rijkscompensatie voor de ombouw van de gasopslag in Norg zorgde voor flink hogere inkomsten voor de NAM. Daarnaast wijst de aardoliemaatschappij naar de fors afgeslankte organisatie als oorzaak voor de hoge winst: “Daardoor is de NAM ook in tijden van eventuele lagere gas- en olieprijzen in staat om competitief te blijven werken en op veilige en betrouwbare wijze bij te dragen aan de energie-uitdagingen van Nederland.”