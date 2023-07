Muziekdocenten Harens Lyceum duiken de vakantie in met zomerhit

Foto: still uit video

Het is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een traditie. De muziekdocenten van het Harens Lyceum die vlak voor de start van de zomervakantie een zomerhit schrijven. Ook dit jaar zijn ze weer de studio ingedoken.

In Groningen zullen dit weekend veel gezinnen hun woning inruilen voor een aantal weken Frankrijk, Italië of Duitsland. ‘Laten we gaan’ is de titel van het lied dat docenten Kirsten, Jasper, Cesco en Rob gemaakt hebben. Een lied dat verwijst naar de reis naar je vakantiebestemming, die dichtbij of soms ver van huis ligt. ‘Laten we gaan’ begint klein, met de nodige dramatiek, maar groeit uiteindelijk uit tot een vrolijke song waarbij de docenten verschillende stijlen gebruiken.

Videoclip

Het lied is in een aantal uren geschreven, waarna de opnames op school plaatsvonden. De totale productie heeft ongeveer zo’n vijftien uur gekost. Meer tijd willen de muziekleraren er ook niet insteken omdat het doel is om in zo’n kort mogelijke tijd een zo flauw mogelijk clipje te maken. Want inderdaad, behalve een lied wordt er ook een videoclip gemaakt, waarbij de docenten vrolijke en bijzondere outfits dragen. “Het lied en de clip zijn bedoeld om onze leerlingen een leuke zomer te wensen”, laat Kirsten weten.

Zomerhit?

De zomerhit van dit jaar lijkt nog niet gevonden te zijn. Toch denken de docenten van het Harens Lyceum daar geen aanspraak op te maken: “Het is fout, het is leuk, waarbij we vooral het jaar leuk afsluiten. Maar ja, wie weet. Als het vaak wordt afgespeeld, haha.”

