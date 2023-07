Muziek klinkt uit woningen Noorderhoogebrug: “Waar je als klein dorp groot in kunt zijn”

Foto: ingezonden

In Noorderhoogebrug vond zondag de vierde editie van ‘Muziekale Groene Lint Noorderhoogebrug’ plaats. Bij dit evenement wordt in huiskamers muziek gemaakt. Coördinator Arnold Jansen spreekt van een succes.

Hoi Arnold! Wat is ‘Muziekale Groene Lint Noorderhoogebrug’ precies?

“Met het evenement laten we zien en horen hoeveel talent er is in ons dorp. Inwoners die muzikaal actief zijn krijgen op deze dag de mogelijkheid om hun deuren open te zetten en om muziek te maken, waarbij mensen naar binnen kunnen lopen. Maar het evenement biedt meer. Je brengt ook mensen met elkaar in contact. Dorpsbewoners ontmoeten elkaar. Het is heel gezellig. Dus in verschillende opzichten levert het veel op.”

Hoe zag de dag er precies uit?

“We zijn om 14.00 uur begonnen. Er waren in totaal vijf acts op vijf verschillende locaties. De bezoekers die deelnamen hebben we verdeeld in vier groepen. Elke groep had zijn eigen route, en je ziet dus dan de mensen door het dorp lopen van locatie naar locatie. Op elke locatie luistert men naar de muziek, en kan er daarna ook even gesproken worden met de artiesten.”

Aan wat voor muziek moet ik denken?

“In één van de huiskamers was een mevrouw van ongeveer twintig jaar oud te vinden die heel mooi piano speelde. Dat ontroerde veel mensen. Ik heb her en der wat tranen gezien. Aan de andere kant van de straat stond de deur van een woning van een stelletje open, waarbij de bewoner prachtig mooi zong, en hij werd begeleid door een conservatoriumstudent op gitaar. Elders in het dorp was een band, de United Kings, die de muziek van de band The Kinks uit de jaren zestig ten gehore bracht. In onze molen trad een mevrouw op die soulmuziek bracht en we hadden zangeres Tineke die Groningse fluusterlaitjes liet horen. Heel mooi. Het was van alles wat.”



In verschillende huiskamers werd muziek gemaakt.

Was er veel animo?

“Nou, ik zag je vertellen dat we verbaasd waren over de opkomst. Vorig jaar hadden we ongeveer zestig deelnemers. Vandaag begonnen we met tachtig. En gedurende de dag groeide het uit naar honderd. Het was ook een heel mooi gemêleerd gezelschap. Er waren jonge kinderen bij, maar ook oudere mensen. Een hele mooie mix dus. Na afloop van de optredens vond er een afterparty plaats in het dorpshuis.”

Hoe zag die afterparty er uit?

“Die afterparty begon met een dans van buikdanseressen. Daarna speelde een band tot ongeveer 19.30 uur. Voor de aanwezigen was er eten geregeld van het restaurant Ukraine Food. Zij hebben hun restaurant aan de Kerklaan in de stad. En dat was echt geweldig. Die mensen waren zo aardig, en het eten was zo ontzettend lekker. Ja, je kunt echt spreken van een groot succes.”

Je klinkt enthousiast. Het kan niet missen dat dit volgend jaar een vervolg krijgt?

“Daar lijkt het wel op. We hebben een hele mooie dag gehad, met veel enthousiasme en veel gezelligheid. We hebben mooie muziek gehoord, en we hebben onze medebewoners wat beter leren kennen. En dat is toch wel heel wat waard. Waar een klein dorp groot in kan zijn.”