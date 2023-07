Museum aan de A schenkt omvangrijke collectie aan Drents Museum

Directeur bestuurder Museum aan de A Nicolette Bartelink (rechts) overhandigt voorplechtversiering aan Annelies Meuleman, zakelijk directeur Drents Museum. Foto: Sake Elzinga. Drents Museum. Schenking Drentse collectie Museum aan de A aan Drents Museum. Foto : Drents Museum / SakeElzinga

Het Museum aan de A heeft een omvangrijke maritieme collectie objecten met een Drentse achtergrond geschonken aan het Drents Museum. De overhandiging vond de afgelopen dagen plaats.

Uit handen van directeur Nicolette Bartelink van het Museum aan de A ontving directeur Annelies Meuleman van het Drents Museum een voorplechtversiering van een beurtstoombootje uit de begin twintigste eeuw. Een deel van de objecten die de afgelopen dagen zijn overgedragen krijgen een plek in de nieuwe collectie Labyrinthia, die vanaf volgend voorjaar te zien zal zijn voor het publiek in Assen.

De verhuizing van de spullen is geen verrassing. Museum aan de A bevindt zich op dit moment in een transitie van een museum over de maritieme geschiedenis van Noord-Nederland naar een historisch museum over de stad en de provincie Groningen. Objecten die geen relatie hebben met het historische concept worden overgedragen aan andere musea. De collectie die geschonken wordt aan het Drents Museum bestaat in totaal uit 27 objecten.