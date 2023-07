Musea in Groningen openen deuren tijdens zevende Museumnacht

Foto: Groninger Museum

Duik in de betoverende wereld van kunst, cultuur en creativiteit tijdens de bruisende Museumnacht van Groningen. Sanne Meijer vertelde erover in de OOG Ochtendshow: ”De tickets vliegen over de toonbank.”

De zeven musea zijn niet alleen maar open voor bezichtiging, er zijn ook verschillende activiteiten te bewonderen. Er is kunst, cultuur, concerten, spoken words en lezingen. Ook is er muziek en voor de liefhebber kan je een tattoo laten zetten. Het Groninger Museum is ook open met hun tentoonstelling over The Rolling Stones. Daar kun je zien hoe het achter de schermen eraan toe ging bij de wereldberoemde band. Je kan ook het Universiteitsmuseum bezoeken daar hebben ze namelijk de tentoonstelling PHALLUS. Norm & Vorm, ontwikkeld door het GUM (Gents Universiteitsmuseum), die de bezoeker meeneemt langs onze ideeën over geslacht, gender, wetenschap en normen. De expositie zet het mannelijke lid centraal.

De kaarten lopen storm op dit moment maar er is nog genoeg gelegenheid om een kaartje te kopen. In augustus wordt er een timetable gepubliceerd waarop je kan zien waar alle acts staan. Over de nacht zelf is Sanne Meijer heel duidelijk ”Stip een leuke route uit en daarnaast is het allemaal mooi op loopafstand te doen” vertelt ze. De leeftijdscategorie die de Museumnacht bezoekt is in de afgelopen jaren steeds tussen de 20-30 jaar geweest. Dat verbaasde Sanne, maar ze vind het wel mooi dat zo’n jonge groep de Nacht bezoekt. Vanaf de avond tot in nacht krijg je de kans om verschillende Groningse musea te bezoeken. Het is een van de grootste culturele evenementen van de stad met jaarlijks 3500 bezoekers. De Museumnacht van 2022 was een groot succes met meer dan 3.500 bezoekers die werden aangetrokken door de diverse programmering en de bijzondere nachtelijke sfeer. Cultuurliefhebbers hadden toegang tot maar liefst 15 tentoonstellingen en meer dan 70 acts.

De nacht vindt plaats op 9 september. Voor meer informatie kun je kijken op: www.groningermuseumnacht.nl

