Motorrijder gewond bij verkeersongeluk Paterswoldseweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk maandag aan het einde van de middag is een motorrijder gewond geraakt. Dat meldt de nieuwswebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.10 uur ter hoogte van de kruising met de Bezettingslaan. Door nog onbekende oorzaak kwamen een motorrijder en een automobilist van een personenauto met elkaar in botsing. Door de aanrijding kwam de motorrijder ten val en raakte gewond. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Het slachtoffer is behandeld in de ambulance.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak. Vanwege het ongeluk ontstonden er op omliggende wegen opstoppingen.