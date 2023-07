Motorrijder gewond bij verkeersongeluk in Hoogkerk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Vierverlatenweg in Hoogkerk is zondagmiddag een motorrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.45 uur. “De motorrijder is in botsing gekomen met een personenauto”, vertelt Ten Cate. “Een automobilist kwam vanaf het Hoendiep en wilde de Vierverlatenweg opdraaien. Door nog onbekende oorzaak zijn de twee verkeersdeelnemers met elkaar in botsing gekomen. De motorrijder kwam hierbij ten val.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Een ambulancier op een motor heeft het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Vanwege het ongeluk was één rijbaan deels versperd.