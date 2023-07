Mishandeling ex-vriendin en meenemen van haar zoon kost Stadjer tbs met dwangverpleging

Foto: Rechtspraak.nl

Een 32-jarige man uit Groningen heeft donderdag tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen, omdat hij zijn ex-vriendin heeft mishandeld en haar zoontje heeft onterecht heeft onttrokken aan het ouderlijk gezag van zijn voormalige partner.

De man kreeg, naast de terbeschikkingstelling, een gevangenisstraf van 276 dagen opgelegd. Die heeft hij al doorgebracht in voorarrest, dus hoeft de Stadjer daar niet opnieuw de voor cel in. Wel had de man nog flink wat andere voorwaardelijk straffen open staan voor eerdere misdrijven en moet daarom nog bijna een jaar de cel in. Pas daarna kan de man richting zijn kamer in een tbs-kliniek.

De man lijdt volgens psychologen aan meerdere persoonlijkheidsstoornissen, die zijn verergerd door drank- en drugsgebruik. De man is al eens eerder veroordeeld voor geweld tegen voormalige partners en het risico op herhaling is dan ook groot, zo blijkt uit een psychologisch rapport over de verdachte.

De feiten waar de Stadjer nu een behandeling voor opgelegd kreeg dateren van oktober vorig jaar. Toen deelde de 32-jarige man klappen uit aan zijn ex-vriendin terwijl hij een mes op haar keel zette. De man was boos, omdat de vrouw de relatie had beëindigd. De vrouw deed aangifte, waarop de Stadjer het zoontje van zijn ex ophaalde van de kinderopvang. Terwijl een vriend op het kind paste, stuurde de Stadjer een foto van het zoontje naar zijn ex. Ze zou pas te weten komen waar haar zoon was als ze de aangifte zou intrekken. De vrouw schakelde meteen de politie in en de man werd dezelfde middag nog gearresteerd.