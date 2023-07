Minke Haveman over Stichting Lutje Geluk

Pretpark Drouwenerzand

Een dagje uit voor gezinnen die dat zelf even niet kunnen betalen. Stichting Lutje Geluk regelt de toegang, wat lekkers te eten en te drinken tijdens het dagje weg en ze vergoeden reiskosten.

Gezinnen die zich aanmelden bij Lutje Geluk mogen zelf een uitje kiezen zolang het in Nederland is en een daguitje. ‘We doen helaas geen overnachtingen’, vertelt Minke Haveman van de stichting. ‘Soms adviseren we wel, want sommige locaties zijn met het openbaar vervoer lastig bereikbaar. We denken graag mee met gezinnen.’

Werken vanuit vertrouwen

Op de website van lutjegeluk.nl staat een aanmeldingsformulier en een aantal uitjes waar je uit kunt kiezen. Gezinnen die zelf geen uitje kunnen betalen en die in de provincie Groningen wonen, komen in aanmerking. ‘We werken vanuit vertrouwen. Als je je aanmeldt, gaan we ervan uit dat dit niet binnen je eigen bereik valt.’

Geld inzamelen

Minke Haveman vertelt over het ontstaan van Stichting Lutje Geluk: ‘Ik heb een online community met de naam moedersingroningen.nl en daar deelden we altijd een agenda met allemaal uitjes. Toen dacht ik op een moment: dat is wel leuk, maar niet iedereen kan die uitjes doen.’ Vanuit deze gedachte besloot Haveman met de community geld in te zamelen, zodat gezinnen die uitjes alsnog konden doen. Ze besefte zich later pas dat ze zelf ook uit zo’n gezin komt, want haar vader moest ook geld lenen als ze iets leuks wilden doen. ‘Ja, daar komt het waarschijnlijk vandaan, maar dat had ik niet gelijk door’, vertelt ze.

Andere provincies

Stichting Lutje Geluk zou graag zien dat mensen in andere provincies opstaan om hetzelfde te doen. ‘Af en toe moeten we nee zeggen tegen mensen die in een andere provincie wonen en dat doet ons altijd een beetje pijn’, zegt Haveman. ‘Aan onze groei zit natuurlijk een einde omdat we alleen in deze provincie werken.’ Het woord ‘lutje’ betekent klein. De Stichting Lutje Geluk kan de problemen van mensen niet oplossen, maar ze zorgen er wel voor dat kinderen en gezinnen herinneringen kunnen opdoen en dat is volgens Haveman wat klein geluk is.

Aanmelden voor een uitje kan via lutjegeluk.nl. Momenteel is er een korte wachtrij. Minke Haveman was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: