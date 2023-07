Minister ziet belang van Gerrit Krolbrug: “Realisatie van nieuwe brug heeft prioriteit”

Foto: Rieks Oijnhausen

Wie maandagmiddag gebruik maakte van de fietsbruggen bij de Gerrit Krolbrug kon daar zomaar minister Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur tegen het lijf lopen. De minister had ook nieuws: de realisatie van een nieuwe Gerrit Krolbrug en een veilige tijdelijke verbinding heeft volgens hem prioriteit.

Afgelopen voorjaar werd duidelijk dat de bouw van de noodbrug, en de definitieve Gerrit Krolbrug, voor de derde keer vertraging op had gelopen waardoor de nieuwe brug pas in 2029 in gebruik kan worden genomen. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer noemde het direct onacceptabel en nodigde de minister uit om een kijkje te komen nemen. “De minister heeft deze uitnodiging aanvaard en kwam maandag in eigen persoon poolshoogte nemen”, vertelt gemeentewoordvoerder Peter Steinfort.

“De Gerrit Krolbrug is een cruciale verbinding”

Tijdens het bezoek gaf de wethouder nogmaals aan dat Groningen tijdens de aanleg van een nieuwe Gerrit Krolbrug niet verstoken mag blijven van een tijdelijke fiets- en loopverbinding. Rijkswaterstaat wil hellingbanen aanleggen om de huidige fietsbruggen toegankelijker te maken. Maar wanneer de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug begint moeten deze bruggen verwijderd worden, waardoor er gedurende langere periode geen gebruik kan worden gemaakt van de verbinding. “De Gerrit Krolbrug is een cruciale verbinding die dagelijks door duizenden fietsers en voetgangers gebruikt wordt”, zei Broeksma tegen Harbers.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) legt aan minister Mark Harbers (VVD) de situatie uit. Foto: Rieks Oijnhausen

Minister Mark Harbers (VVD): “Uw zorgen zijn begrijpelijk en neem ik serieus”

Volgens de wethouder is het ook één van de weinige verbindingen over het kanaal die niet gemist kan worden. Broeksma wil dat Harbers zich maximaal in gaat zetten om vertraging te voorkomen, en dat versnelling in het project noodzakelijk is. Harbers gaf aan dat hij begrip heeft voor het verzoek, en ook het belang van de verbinding in ziet. Volgens hem heeft het ook niet meegezeten: ““Helaas is er sprake geweest van onvoorziene technische tegenvallers die het aanleggen van een veilige tijdelijke verbinding niet mogelijk maakten. Gelukkig lijkt er nu een oplossing. Zowel de vervanging van de Gerrit Krolbrug, als ook het realiseren van een veilige tijdelijke verbinding heeft prioriteit. Uw zorgen daaromtrent zijn begrijpelijk en neem ik serieus”, aldus Harbers.

Geen garanties

De bewonersvereniging pleit voor de bouw van een tijdelijke brug op ongeveer honderd meter afstand. Het voordeel van deze optie is dat deze niet afgebroken hoeft te worden wanneer de bouw van de nieuwe brug begint. De minister hield zich maandagmiddag over die tijdelijke verbinding op de vlakte. Hij kon geen garanties geven en wees op de afspraken die gemaakt zijn tussen de gemeente en Rijkswaterstaat, om samen met bewoners in een werkgroep te kijken welke mogelijkheden er zijn om een verbinding tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug in stand te kunnen houden.

Busbaanbrug

Broeksma gaf bij de minister ook het belang aan van de vervanging van de Busbaanbrug door een nieuwe oeververbinding. Vervanging van deze brug is noodzakelijk vanwege het vaarbelang en de ontwikkeling van de woningbouw in de Oosterhamrikzone. De minister gaf hierop aan dat deze situatie in het ministerie is besproken.

Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krolbrug werd in mei 2021 aangevaren. De brug raakte hierbij zwaar beschadigd en is sindsdien onbruikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers maken sindsdien gebruik van twee aparte bruggen. Dit is geen ideale situatie, zeker niet voor mensen die minder mobiel zijn. De hellingbaan moet fietsers vanaf de wal naar de huidige fietsbrug brengen zodat er een betere toegankelijkheid ontstaat.