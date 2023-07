Minderjarige aangehouden met grote hoeveelheid verdovende middelen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben woensdagavond een minderjarige verdachte aangehouden die in bezit was van een grote hoeveelheid verdovende middelen. Dat meldt de politie op sociale media.

“Wij waren woensdagavond aan het surveilleren in de omgeving van het Gedempte Zuiderdiep”, schrijft de politie. “Wij zagen een fietser ons tegemoet komen. Toen hij ons in het vizier kreeg keerde hij direct om. Wij hebben daarop de achtervolging ingezet. Toen we hem staande konden houden roken we een hennepgeur.” Op een foto die de politie deelt blijkt dat de jongeman een grote hoeveelheid verdovende middelen bij zich had.

“Wij hebben de persoon aangehouden. Hij is minderjarig, en zal donderdag worden verhoord.”