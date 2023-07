Metaal Trompbrug door warmte kromgetrokken, brug afgesloten voor fietsers en scheepvaart

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Trompbrug is zondag de rest van de dag gestremd voor fietsers en scheepvaartverkeer. Dat laat de gemeente Groningen weten.

“De oorzaak is de warmte”, vertelt gemeentewoordvoerder Hans Coenraads. “Door de hoge temperaturen is het metaal van de brug kromgetrokken. Uit het oogpunt van de veiligheid hebben we daarom besloten dat voetgangers en fietsers de rest van de dag niet over de brug kunnen. Ook scheepvaartverkeer waarvoor de brug open moet kan niet passeren. Bootjes waar de brug niet voor open hoeft kunnen uiteraard wel onder de brug door.”

De verwachting is dat de problemen zichzelf gaan verhelpen. “Als het afkoelt trekt de brug weer recht. Op dat vlak verwachten we geen problemen.” Op het KNMI-meetstation in Eelde is de temperatuur rond 14.30 uur opgelopen naar 30,9 graden.