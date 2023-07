Merel kiest onhandige plek uit voor vogelnest: “Fiets kan voorlopig niet weg”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een bijzonder tafereel op het Europapark deze dagen. Een merel heeft de locatie gekozen om een nest te bouwen, en dat heeft als gevolg dat een persoon zijn fiets voorlopig niet mee kan nemen.

“Er is afzetlint rond de fiets gehangen”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “De fiets is onlangs in de fietsparkeerruimte gestald, en een merel heeft de fiets gezien als de ideale plek om er een nest in te bouwen. Het nest is gebouwd in een fietsmand. Uiteindelijk zijn er zeker drie eieren gelegd die de afgelopen dagen zijn uitgekomen. De jonge vogels worden op dit moment verzorgd door hun ouders, en ogenschijnlijk gaat het goed met de dieren.”

Zolang de vogels zich nog op het nest bevinden moet de fiets blijven staan. “De eigenaar is op de hoogte gebracht, waardoor de natuur alle ruimte krijgt.” En dat kan nog wel even duren, want een merel vliegt na ongeveer drie weken uit.