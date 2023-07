Melvin Twellaar pakt goud op World Cup Rowing in Zwitserland

Foto: archief - flickr.com/photos/michaelwm25/

Aegir-roeier, en voormalige Hunze-roeier, Melvin Twellaar heeft zondag goud gepakt op het World Cup Rowing dat gehouden werd in Luzern in Zwitserland. Twellaar wist in de dubbeltwee de snelste tijd neer te zetten.

In de dubbeltwee vormt Twellaar samen met Stef Broenink een duo. Zondagmiddag trad men aan in de finale. De afstand van twee kilometer werd afgelegd in een tijd van 06.04:59. Daarmee werd de concurrentie op flinke achterstand gezet. Kroatië eindigde met 06.06:53 op de tweede plaats, Ierland werd derde met 06.08:76. Het huzarenstukje van Twellaar en Broenink begon vrijdag. In de tweede heat wisten ze de snelste tijd neer te zetten waarmee ze zich direct plaatsten voor de halve finale.

Die halve finale werd zaterdag rond het middaguur gehouden. Ook in die wedstrijd waren de Nederlanders het snelste. In een tijd van 06.25:20 werden Nieuw-Zeeland, Spanje en Moldavië afgetroefd die allen op enkele seconden achterstand finishten.