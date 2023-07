Meerdere inbraken in woonboten, politie zoekt getuigen

Foto via Politie.nl

In verschillende woonboten in de Noorderhaven is zaterdagavond ingebroken. Dat meldt de politie op sociale media.

Bij de politie kwamen zondag verschillende meldingen binnen van inbraken. Agenten hebben daarop op locatie onderzoek gedaan, en met meerdere woonbooteigenaren gesproken. Tot aanhoudingen heeft het vooralsnog niet geleid.

“We zijn op zoek naar getuigen. Mensen die zaterdagavond iets verdachts hebben gezien op of rond de Noorderhaven, of die meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.”