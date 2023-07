Medische start-up Protyon krijgt subsidie voor nieuwe software

Team Procyon. Foto: Hans van Dijk.

De medische start-up Protyon uit Groningen krijgt een subsidie van 92 duizend euro voor de ontwikkelling van voorspellende software voor behandeling van longkanker.

Het doel van die software is verbetering van de kwaliteit van het leven en verlenging van dat leven van mensen met kanker. De software stelt artsen in staat de best mogelijke persoonlijke behandelingsoptie voor iedere individuele patiënt met longkanker samen te stellen.

Protyon is op 1 mei gestart aan een nieuw leerproject bij het Open Diagnostics Ecosystem (ODE) om een goed prototype van deze software techniek te ontwikkelen. ODE heeft de subsidie hiervoor verleend. ODE heeft als doel om Noord-Nederland te maken tot wereldwijde expert in het ontwikkelen van nieuwe diagnostiek. Het project loopt tot 31 oktober van dit jaar. Hierbij wordt samengewerkt met het UMCG, de RUG en Researchable, een Gronings bedrijf gespecialiseerd in softwareontwikkeling en data.

Longkanker ontstaat vaak door afwijkingen of mutaties in belangrijke eiwitten. Tijdens het verloop van de ziekte ontstaan nieuwe mutaties, waardoor de gekozen behandeling vaak niet meer effectief is. De software van Protyon maakt een 3D model van het gemuteerde eiwit, waardoor veel beter geanalyseerd kan worden welke behandeling effectief zal zijn.