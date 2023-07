Marvin Peersman maakt overstap naar FC Groningen

Verdediger Marvin Peersman speelt het komende seizoen bij FC Groningen. Dat heeft de club maandagavond bekendgemaakt.

De 32-jarige Belg komt over van het Griekse Aris Saloniki. Peersman werd geboren op 10 februari 1991 in Wilrijk en maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut in het profvoetbal bij KSK Beveren. Daarna maakte hij al snel de overstap naar Royal Antwerp. In Nederland speelde hij zowel in de Eredivisie als Eerste Divisie voor FC Dordrecht en Cambuur. Na een avontuur in Israël verhuisde hij in 2020 naar Griekenland waar hij bij PAS Giannina en later voor Aris Saloniki speelde. Bij Saloniki groeide Peersman uit naar een vaste waarde.

“Sportieve ambities spreken mij aan”

Peersman: “Ik ken FC Groningen als tegenstander vanuit mijn eerdere periode in Nederland. Een grote club die zo snel mogelijk weer op het hoogste niveau moet spelen. Hoewel het leven me in Griekenland goed beviel, spraken de sportieve ambities van FC Groningen mij zo aan dat ik gekozen heb voor een terugkeer naar Nederland. Voor een club als deze wil ik graag de overstap maken.”

“Ik geef nooit op”

De Belg wordt omschreven als iemand die rustig is, maar wel een winnaarsmentaliteit heeft: “Ik geef nooit op, ga tot het einde en geef alles. Ik ben niet bang om te zeggen waar het op staat en probeer mijn teamgenoten zo goed mogelijk te helpen. Ik heb zin om aan deze nieuwe uitdaging in mijn loopbaan te beginnen.”